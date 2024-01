David Copperfield, Stephen Hawking, Michael Jackson. Z Epsteinových spisů vyplouvají nečekaná jména

Dokumenty obsahují zmínky o řadě vysoce postavených osobností. Ne všechny jmenované čelí obvinění z protiprávního jednání. Více než padesát jmen uniklo do médií před zveřejněním spisů. Mezi zmíněnými podle listu The Telegraph nechybějí britský princ Andrew, američtí exprezidenti Bill Clinton, Donald Trump, král popu Michael Jackson, geniální vědec Stephen Hawking a hvězdný mág David Copperfield.

Johanna Sjobergová, která žalovala Epsteina, právníkům řekla, že před přistáním v Atlantic City navrhl zavolat Donaldu Trumpovi. poté, co se dozvěděl, že jeho letadlo nemůže přistát v New Yorku, ale místo toho bude přesměrováno do Atlantic City, finančník odpověděl: „Skvělé, zavoláme Trumpovi a pojedeme do“ - nevzpomínám si na jméno kasina, ale – pojedeme do kasina".