Části studentů americké univerzity se nelíbí pozvání pro dceru Navalného

Studenti poukazují na to, že se vyjadřoval o přistěhovalcích jako o „švábech“, pronesl urážky na adresu homosexuálů a teprve nedávno řekl, že by měl být Krym navrácen Ukrajině. Amnesty International ho dokonce načas kvůli jeho výrokům zbavila označení vězně svědomí.

Vzhledem k probíhající válce na Ukrajině a nedávnému uvěznění novináře deníku The Wall Street Journal Evana Gershkoviche v Rusku se Navalná, dvaadvacetiletá studentka psychologie na Stanfordově univerzitě, zdála být škole vhodnou volbou, která by zdůraznila svobodu slova a zároveň se vymezila vůči chování Kremlu. Řada ukrajinských a gruzínských studentů měla ale na věc jiný názor.

Ukrajinská studentka posledního ročníku Iryna Tiasková uvedla, že by jednou chtěla pracovat v ukrajinském parlamentu a vyobrazení s ruskou politickou osobností, ať už proválečnou, či nikoliv, by jí mohlo v budoucnu uškodit. „Lonští absolventi podávali ruku Blinkenovi, který přednášel projev. Mám jí snad podat ruku já? To neudělám, ani kdybych musela,“ řekla Tiasková.