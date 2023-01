Bidena překvapilo, že se v jeho bývalé kanceláři našly tajné dokumenty

Americký prezident Joe Biden uvedl, že byl překvapen, když se dozvěděl o nálezu tajných dokumentů v jeho bývalé kanceláři nedaleko Bílého domu ve Washingtonu. On a jeho tým plně spolupracují při prověřování toho, co se stalo, prohlásil Biden. Co bylo obsahem dokumentů, prezident neví.

Foto: Patrick Semansky, ČTK/AP