Biden už zřejmě schválil kazetovou munici pro Ukrajinu. Německu se to nelíbí

Americký prezident Joe Biden schválil dodání kazetové munice na Ukrajinu, uvedl v pátek list The Washington Post. Ministerstvo obrany by to oficiálně mělo oznámit v pátek. Část zemí NATO k tomu však má výhrady.

Foto: Alex Brandon, ČTK/AP Americký prezident Joe Biden