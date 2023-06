USA zvažují dodání kazetové munice na Ukrajinu

Stanice CNN uvedla, že americké vedení vážně zvažuje dodání kazetové munice kategorie DPICM na Ukrajinu, s odvoláním na několik osob obeznámených s dodávkami zbraní Kyjevu. Američtí představitelé uvedli, že rozhodnutí Bílého domu ohledně dodávek kazetové munice se očekává brzy. Pokud bude přijato, kazetová munice by se mohla stát součástí příštího balíčku vojenské pomoci Ukrajině.

Podle dvou zdrojů televize NBC padne rozhodnutí už příští měsíc, třetí zdroj potvrdil jednání o dodání DPICM, ale odmítl poskytnout jakékoli informace o tom, kdy by se mělo o dodávkách kazetové munice rozhodnout a kdy by ji případně měla Ukrajina dostat.

Kyjev žádá o dodání této munice už od loňského roku, kazetová munice by měla alespoň částečně vyvážit ruskou převahu v počtu hlavní a raketometů. USA to zatím odmítaly z obav, že by mohla ohrožovat civilisty. Navíc spojenci Washingtonu Francie, Německo a Británie přestoupily na konvenci o jejím zákazu. Spojené státy munici přestaly vyrábět v roce 2016, mají ji ovšem stále ve skladech.