Americké rakety na Rusko? Jak je Ukrajinci použijí, je jejich věc, otáčejí USA

„Sami Ukrajinci budou rozhodovat o tom, jak co nejefektivněji obnovit svoji územní integritu. (…) Co se nás (Spojených států - pozn. red.) týká, tak my nepodporujeme používání našich zbraňových systémů mimo ukrajinské území. Ale jak jsem řekl, konečné rozhodnutí, na které cíle zamířit, bude pouze a jedině na nich,“ odpověděl šéf americké diplomacie Blinken na otázku korespondenta bavorského listu Süddeutsche Zeitung ohledně dlouhého váhání americké vlády s dodáním střel s delším doletem.