Šéfredaktor Práva Šabata: Fico sestaví svoji čtvrtou vládu

„Je to překvapivý výsledek. Nejenže se dají sestavit dvě stabilní vlády, ale ta jedna je myslím úplně jasná. Robert Fico vyhrál volby, vyhrál je s dostatečným předstihem. A určitě si nenechá ujít příležitost sestavit svoji čtvrtou vládu,“ řekl k Ficově vítězství Šabata ve volebním studiu Novinek .

Slovenská prezidenta Zuzana Čaputová navíc již avizovala, že jako prvního složením nové vlády pověří vítěze voleb, což dává Ficovi a jeho Směru další výhodu. Strana Hlas vedená Petrem Pellegrinim, která skončila na třetím místě a výrazně promluví do podoby nové vlády, navíc vznikla z Ficova Směru – a obě strany si tak jsou názorově blízké.

„Pořád je to ten šéf, kterého oni znají. Mnoho z nich přivedl do politiky. Možná na některé z nich něco ví. Rozhodování Petra Pellegriniho není úplně svobodné,“ vysvětlil Šabata, proč pozice Pellegriniho není tak silná, jak by se mohlo zdát.