Primátorka Brna Vaňková: Říkala jsem, že to nemůže dopadnout špatně

Nakolik bylo těžké koalici vytvořit?

Jednoduché to nebylo. Já jsem v okamžiku, kdy byly sečteny volební výsledky, neměla jasnou představu o tom, jak by měla koalice vypadat, co se týče subjektů v ní. Chtěla jsem, aby v ní byli co největší odborníci, protože jsem přesvědčena o tom, že tady nejde jen o politické funkce.

Pokud máme Brno posunovat takovým směrem, jaký jsme si vytyčili, tak to musí dělat lidé, kteří na to mají čas a budou na to dostatečně odborně zdatní.

Vaňková byla opět zvolena brněnskou primátorkou Domácí

Proto jsem vedla poměrně dlouze jednání s jednotlivými politickými subjekty. Postupně se mi skládala ta mozaika jednotlivých gescí a osob. Oslovila jsem všechny politické subjekty s výjimkou SPD, zelených a Žít Brno. Všechny souhlasily, bohužel došlo k tomu, že se Piráti nebudou koalice účastnit, takže jsme na poslední chvíli museli změnit místa v radě města, protože jsme počítali s jedním místem pro Piráty, a museli jsme se také podělit o ty gesce, které měli zastávat.

Oslovila jsem všechny politické subjekty s výjimkou SPD, zelených a Žít Brno

A není to od Pirátů alibistické na poslední chvíli vycouvat s tím, že se Brno potýká s nejrůznějšími kauzami, přitom město spolu s vámi čtyři roky vedli?

Já bych nerada byla konfrontační. Myslím si, že za ty čtyři roky, co jsme tady s Piráty v koalici byli, tak jsme neměli žádné vážnější rozpory. Samozřejmě, neměli jsme na všechno úplně stejný názor, ale za mě jsme se na většině věcí dokázali domluvit.

Myslím si, že kolegové to viděli obdobně. Koaliční vyjednávání nesměřovala k tomu, že by byl nějaký problém z jejich strany být v koalici. Ještě v úterý večer odcházeli piráti z toho posledního koaličního jednání s tím, že dosáhli všeho, čeho chtěli, a šli to předložit svým členům. Jejich rozhodnutí naprosto respektuji. Oni jediní vědí, z jakého důvodu se takto rozhodli.

Pro mě to znamenalo jediné; během pár hodin dospět k jinému řešení. Nicméně stojím si za tím, že tak jak byla rada navolena, tak je to rada, která je schopna vykonávat kvalitní práci ve prospěch Brna.

Co na vzniklou koalici váš stranický šéf, premiér Petr Fiala? Prosazoval koalici kopírující vládu.

Přiznám se, že jsem s ním po celou dobu, kdy jsme vyjednávali, byla v kontaktu. Informovala jsem jej o tom, jak to probíhá. Informovala jsem ho o důvodech svých kroků, samozřejmě jsem vnímala velmi jasně, že preferuje koalici na vládní platformě, což jsem mu sdělila, že toto jeho stanovisko vnímám.

Všech sedm obviněných v brněnské kauze skončilo ve vazbě Krimi

Zároveň jsem mu ale řekla, že mám svoje důvody, proč tuto variantu nakonec nevolím. Nakonec naše rozhodnutí respektoval.

Jak úterní policejní razie v Brně ovlivnila vyjednávání?

Po celou dobu toho úterka, kdy tady na magistrátě bohužel zasahovala policie, jsme vlastně jednali celý den o podobě koaliční spolupráce, tedy i s Piráty. Do našeho jednání to nijak nezasahovalo v tom smyslu, že by se jednalo o jiných členech rady či jiných gescích pro konkrétní subjekty.

Samozřejmě to na nás nepůsobilo příliš příjemně, tedy ten pocit, že pár metrů od nás zasahuje policie a nevěděli jsme proč. Vlastně to ani nevíme dosud. Máme informace (o razii kvůli podvodům s privatizovanými městskými byty a pískovnou Černovice – pozn. red.) jen z médií. Až ve středu Piráti oznámili, že do toho nejdou.

Nebála jste se, že vás vyšachují, tedy obejdou, a udělají koalici bez vás? Minulé volby v Brně vyhrálo ANO a skončilo v opozici.

Samozřejmě jsem si uvědomovala, že to může skončit i jiným způsobem než tím, že já budu primátorkou. Měla jsem ale jisté indicie k tomu, že by tomu tak být nemělo, protože ta jednání byla poměrně podrobná. Jisté riziko tam ale bylo. Své rodině jsem říkala, že to nemůže dopadnout špatně, protože buď budu primátorkou, nebo budu mít víc času pro své nejbližší.

Sedm lidí a dvě firmy obvinila policie v kauze městských domů v Brně Krimi

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva se vzdala mandátu zastupitelky poslankyně a starostka Brna-Černovic Petra Quittová (STAN), čímž uvolnila místo Jaroslavu Suchému (KDU-ČSL). Ten se o pár minut později stal z postu náhradníka nejen zastupitelem, ale rovnou náměstkem primátorky.