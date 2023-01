Prezidentští kandidáti v exkluzivní anketě Práva. Patnáct otázek, 135 odpovědí

Na zodpovězení každé otázky měli kandidáti vytyčeno 160 znaků. V jednom případě se mohli rozepsat až na trojnásobek, výběr otázky byl na nich. Cílem bylo nastavit pro všechny stejné podmínky. Kandidáti jsou řazeni abecedně.

Anketní otázky uchazečům o Hrad 1. Jmenoval(a) byste premiérem zásadně šéfa vítězné strany? 2. Jmenoval(a) byste Petra Hladíka členem vlády? 3. Jste pro výraznější progresívní zdanění fyzických osob? 4. Jste pro zdravotnické nadstandardy nebo zdravotnické připojištění? 5. Mělo by se na VŠ platit školné? 6. Jste pro přijetí eura? 7. Kdo by byl kancléřem a mluvčím? 8. Které cizí jazyky ovládáte? 9. Je nějaký dlouhodobý zdravotní neduh, o němž by voliči podle vás měli vědět, a který řešíte? 10. Kde byste bydlel(a) v době prezidentství? 11. Vrátil(a) byste se k novoročnímu projevu místo vánočního poselství? 12. Jmenujte tři knihy, které jste za poslední rok přečetl(a). 13. Posíláte dlouhodobě a pravidelně vlastní peníze na nějaký charitativní nebo neziskový projekt? 14. Je v českém veřejném životě nějaká osoba, s níž byste jako prezident(ka) odmítl(a) jednat? 15. Podporujete ekonomickou, humanitární a vojenskou pomoc Ukrajině? Jak byste k ní (ne)přispěl(a) jako hlava státu?

Andrej Babiš (68)

1. Ano, první pokus o sestavení vlády by měl vždy dostat předseda vítězné strany.

2. Ano, jmenoval. Ministři jsou vizitkou premiéra a navrhující strany. Pokud nevadí, že je v hledáčku policie kvůli politické činnosti, je to věc premiéra. Mně by to v jeho pozici vadilo.

3. Nejsem, myslím, že současné nastavení daní i progrese je v pořádku.

4. Zdravotnictví nemá být pro bohaté a pro ostatní. Všichni občané ČR mají mít stejně dostupnou zdravotní péči. Přispívají dost na zdravotní pojištění, aby měli bezplatnou péči.

5. Nemělo. Vysokoškolské vzdělání by mělo být dostupné všem, i sociálně slabším.

6. Nejsem, Česká republika nemá ručit za dluhy jiných předlužených zemí eurozóny.

7. Kancléřkou by byla Tünde Bartha, ředitelem tiskového odboru Vladimír Vořechovský.

8. Francouzštinu, angličtinu a němčinu. Ruštinu pasivně.

9. Beru prášky na tlak, jinak nic. Jsem na svůj věk zdravý a zveřejňoval bych pravidelné zprávy o svém zdraví.

10. Doma v Průhonicích, kde už bydlím posledních 16 let. Pražský hrad a zámek v Lánech bych otevřel veřejnosti.

11. Ano, vrátil. Novoroční projevy byly vždy prezidentská tradice.

12. Přiznávám, že knihy číst nestíhám. Bohužel nemám luxus na několik hodin někam zalézt s knihou. Přečetl jsem ale knihu Baťovi muži, 100× TGM a rozečetl jsem Švejka.

13. Ano, všechny příjmy z politiky posílám na pomoc samoživitelkám. Za 10 let v politice 40 milionů Kč, z toho příjmy z politiky 16 milionů. Inicioval jsem vznik nadace Agrofert, poslala 720 milionů. Podporuje samoživitelky, děti ze sociálně slabých rodin, talentované mladé lidi, zdravotně postižené, pacienty s dětskou mozkovou obrnou, paliativní péči i nákup techniky pro dobrovolné hasiče.

14. Ne. Prezident republiky se musí umět povznést nad případné osobní antipatie, musí umět jednat i s lidmi, se kterými by sám nikdy nešel na pivo.

15. Pomoc Ukrajině by měla být udržitelná pro naši zemi – z hlediska ekonomiky a vybavení armády – a hlavně koordinovaná se spojenci v EU a NATO.

Jaroslav Bašta (74)

1. Ano, výsledky voleb je třeba respektovat.

2. Ne. Zřejmě jde o problematického kandidáta.

3. Nejsem.

4. Ne.

5. Ne.

6. Ne.

7. Sdělím až po postupu do druhého kola.

8. Ovládám angličtinu, ruštinu, němčinu.

9. Takový závažný neduh mě netrápí.

10. Na Pražském hradě.

11. Určitě. Tradice je třeba ctít.

12. Ken Follett: Nikdy, Franck Thilliez: Pandemie, Marc Elsberg: Případ prezident (mimo dalších 50 titulů).

13. Ano, jsem členem několika spolků, v jednom případě už 39 let.

14. Při aplikaci mravních kritérií Tomáše Garrigua Masaryka by se jich několik určitě našlo.

15. Podporuji humanitární pomoc Ukrajině. Na tu bych ze svého platu přispěl.

Karel Diviš (46)

1. Ano, až na výjimky, kdy je například jasné, že šéf vítězné strany nemá šanci sestavit vládu, která by získala důvěru, viz poslední parlamentní volby.

2. Vzhledem k tomu, že Petr Hladík není v tuto chvíli z ničeho obviněn a není proti němu vedeno trestní stíhání, tak ano.

3. Nejsem, zvýšení daní si spíše dokážu představit u nadnárodních korporací, které na území ČR generují velké zisky, ale daně odvádějí jinam.

4. Byl bych pro to, aby se ze zdravotního pojištění hradily plnohodnotně všechny nutné úkony a aby existovala možnost extra placených nadstandardů.

5. Nemyslím si to, státní vysoké školy by měly zůstat volně dostupné bez ohledu na sociální situaci studenta.

6. V tuto chvíli jsem pro zachování koruny. ČR je v pozici chytré české horákyně, která se zavázala k přijetí eura, ale neřekla kdy. V této pozici bych zatím setrval, protože česká koruna je pro ČNB nástrojem měnové politiky, díky kterému může posilováním kurzu, a tudíž zlevňováním dovozů, tlačit nebezpečnou inflaci směrem dolů. Navíc eurozóna, včetně Německa, neplní pakt stability (Maastrichtská kritéria), z čehož plyne, že i výhled eura je poměrně nejistý.

7. Kancléřem by se stal obchodní ředitel Státní tiskárny cenin Radek Muška. Mluvčího neplánuji vůbec využívat.

8. Angličtinu, ruštinu a pasivně němčinu.

9. Naštěstí žádný, zatím drží i operovaná kolena.

10. Rozhodně ne na Hradě, ideálně v nějakém civilním bytě, podle zákonných možností.

11. Moc rád bych se vrátil k tradici novoročního projevu prezidenta republiky.

12. Dominik Stroukal a Jan Skalický: Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti, Gabriela Končitíková: Inspirace Baťa, Václav Klaus a kol.: Sebedestrukce Západu.

13. Podílím se na různých charitativních projektech, například Karlova lípa naděje, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Real Top Praha apod.

14. Mojí filozofií je, že prezident by měl najít porozumění, a tudíž i jednat s lidmi různých názorových proudů. Nejednal bych pouze s teroristou nebo zločincem.

15. Jsem rád, že jsme jako ČR ukázali naši solidaritu a humanitu. Jako prezident bych chtěl v rámci Evropy pomoci k dojednání trvalého míru.

Pavel Fischer (57)

1. Jmenoval bych šéfa/šéfku vítězné strany, pokud by měl/měla dohodnutou většinu v Poslanecké sněmovně.

2. Ano, pouze pokud bych měl nějaké zásadní poznatky, pak bych se zeptal premiéra, zda si je jistý svou volbou.

3. Ano. Ale to nestačí – jsem pro návrat k vyrovnanému rozpočtu. To bez obsáhlé reformy daní nepůjde. Vyšel bych z pravidelných doporučení OECD – to příští má přijít v nejbližší době.

4. Jsem pro dostupnost kvalitní lékařské péče, na celém území. Dnešní stav není vyhovující. A u vybraných privátních zařízení jsem pro nějakou formu připojištění nebo nadstandardů.

5. Studenti a jejich vzdělanost jsou naše budoucnost, do té je třeba investovat. Stát by neměl vybírat poplatky od studentů na úkor budoucnosti země a na úkor jejich studia. Takže jsem pro studium bez školného. Je však třeba zpřísnit kritéria pro akreditaci oborů a zvýšit celkovou kvalitu studia na vysokých školách. S diplomy na VŠ se totiž neobchoduje. Takové postupy považuji za nechutné.

6. Ano, už jsme se k přijetí zavázali. Kritéria neplníme, ale euro je i věc bezpečnosti. Protože se na kontinent s imperiálním Ruskem vrátila válka, vstup do eurozóny bych neoddaloval.

7. Profesionálové, osoby bezúhonné, trestně nestíhané, s bez­pečnostní prověrkou. Viděno dnešní zkušeností to není málo. Rád bych měl jako mluvčí ženu, profesionála se zkušeností z médií.

8. Anglicky a francouzsky na nejvyšší úrovni. Dále rozumím německy, katalánsky nebo rusky a dalším jazykům.

9. Žádný.

10. Žijeme jako velká rodina. Potřebujeme velký stůl a kuchyni, kde společně vaříme. Prezident je chráněná osoba, řídil bych se doporučením Policie ČR. V areálu Hradu bychom vhodné bydlení našli.

11. Ano, zvážil bych, zda je vhodnější vánoční, nebo novoroční poselství.

12. Eric Hoffer, The Longshoreman Philosopher (Tome Bet­hell), Russian Nuclear Ortho­doxy (Dmitry Adamsky), How the West Won (Rodney Stark).

13. Ano. Vždy jsme podporovali charitativní projekty a podporujeme i dnes. Moje žena Klára založila nadační fond Loďka pro pomoc dětem s vážnou nemocí.

14. Předem nikoho nechci vylučovat.

15. Ukrajina potřebuje k přežití těsnou spolupráci NATO i EU. Podporuji výcvik vojáků, přísun zbraní, munice i generátorů elektřiny. Jednání o vstupu do NATO není zatím na pořadu dne – nelze o vstupu jednat se zemí, jejíž území okupuje Rusko.

Marek Hilšer (46)

1. Určitě ano, pokud by nebyl trestně stíhán.

2. Ano, pana Petra Hladíka či jakéhokoli jiného kandidáta na ministra – pokud lze s jistotou říci, že jde o bezúhonnou osobu.

3. Ne.

4. Nejsem. Soukromě se může připojistit kdokoliv.

5. Nikoliv.

6. V budoucnu ano, ale v tuto chvíli je třeba zahájit debatu s občany, protože euro se netěší přízni české veřejnosti.

Na druhou stranu se pro přijetí eura vyslovuje český průmysl a český byznys. Každopádně v tuto chvíli Česká republika neplní Maastrichtská kritéria.

7. Pokud budu zvolen, kancléřkou se stane paní Gabriela Svárovská. V otázce mluvčí/ho Hradu jsem se prozatím nerozhodl.

8. Ovládám angličtinu a špa­nělštinu.

9. Nemám žádný zdravotní neduh. Jsem zdráv.

10. Doma, na Pohořelci, nedaleko Hradu. Tam máme skvělé sousedy a kamarády, a naší rodině se tady bydlí a žije dobře.

11. Ano. O vánočních svátcích bych občany svými projevy nezatěžoval.

12. Byly to hlavně pohádky, které čtu svým malým dětem. Dále třeba knižní rozhovor Pavla Kosatíka s titulem „Planner Story“ a knihu „Masaryk proti proudu“.

13. Pravidelně na tyto účely peníze neposílám, ale pracoval jsem jako dobrovolník.

14. Prezident musí umět jednat se všemi.

15. Ano, podporuji.

Ukrajině musíme pomáhat tak dlouho, dokud to bude potřeba. Jako prezident České republiky bych žádal vládu o pokračování této pomoci.

Danuše Nerudová (44)

1. Prvním pokusem bych pověřila vítěze voleb, pokud by existovala šance na vznik demokratické vlády s důvěrou. Dalším toho, kdo by měl na sestavení vlády největší šanci.

2. Nejsem seznámena s detailními informacemi o panu Hladíkovi, tedy nemohu říct, jak bych se rozhodla.

3. Jsem pro rozumné progresivní zdanění u lidí s vyššími příjmy.

4. Ne, nepodporuji zavedení nadstandardu v českém zdravotnictví. Myslím si, že je nejprve nutné odstranit velké regionální rozdíly v kvalitě a přístupu ke zdravotní péči. Musíme tedy nyní na prvním místě rozvíjet dostupnost péče, aby nebyly regiony, kde lidé neseženou třeba zubaře nebo za ním musí hodiny cestovat.

5. Ne, nejprve je potřeba řešit systémové problémy v oblasti vzdělávání, zlepšit kvalitu našeho školství a především odstranit meziregionální rozdíly.

6. Je to politické rozhodnutí v kompetenci vlády a Sněmovny. Je to rozumný krok s řadou dobrých ekonomických důvodů, je k němu ale potřeba získat důvěru veřejnosti.

7. Kancléřem musí být osoba, která je bezúhonná, plně chápe vážnost dočasně svěřené funkce a vidí ji jako službu lidem a státu.

8. Přednáším v angličtině.

9. Žádný, netrpím žádnými dlouhodobými nebo vážnými zdravotními problémy.

10. V okolí Pražského hradu, ale ne v něm. Na hradě bydlí králové. Chci být civilní prezidentkou.

11. Novoroční projev považuji za hezkou masarykovskou tradici. Důležitější, než kdy projev zazní, je ale podle mě, co v něm zazní.

12. Komentář k Ústavě a Listině, z beletrie Děvčata první republiky, s mladším synem pak Deník malého poseroutky.

13. Ano, dlouhodobě podporujeme s manželem nadaci Dobrý anděl, Nadační fond dětské onkologie Krtek a další pomáhající organizace.

14. Nechci dělat kategorická prohlášení, která jen přispějí k dalšímu rozdělování společnosti. Chci spojovat, neznamená to ale, že bych na Hradě přijala kohokoliv.

15. Ano, Putinovo Rusko i naši zemi zařadilo na seznam svých nepřátel. Musíme Ukrajině pomáhat, protože Ukrajinci statečně bojují i za naši svobodu.

Petr Pavel (61)

1. Ne. Pokud by vítěz voleb neměl schopnost sestavit stabilní vládu s důvěrou, pověřil bych toho, kdo takovou šanci má.

2. Složení vlády je zodpovědností premiéra, on nese kůži na trh. Pokud si je premiér jistý tím, co dělá, tak by tomu prezident neměl klást překážky.

3. U daně z příjmů už progresi máme. Můžeme se bavit o tom, jestli by progrese měla být větší, změny ale musí být součástí komplexní reformy daňového systému.

4. Nejsem pro vznik dvou úrovní zdravotní péče. Už dnes je ale možné si za některé druhy nadstandardních zákroků nebo pomůcek připlatit, a tak by to mělo zůstat.

5. V tuto chvíli ne, protože Česko trápí velké rozdíly v přístupu ke vzdělávání a kvalita neodpovídá standardům, za které by měli studenti platit.

6. Ano, protože jsme se k tomu zavázali a přinese nám to více výhod než nevýhod. Ale musíme ho přijmout až ve chvíli, kdy splníme podmínky a budeme na to připraveni.

7. Mojí kancléřkou by byla současná vedoucí kanceláře Senátu Jana Vohralíková, mojí mluvčí by byla moje současná manažerka komunikace Markéta Řeháková.

8. Anglicky plynule, to pro mě byl vždy první pracovní jazyk. Francouzštinu v tuto chvíli nepoužívám aktivně, ale domluvím se. Ruštinu pasivně.

9. Žádné dlouhodobé neduhy mě netrápí. Jsem navíc připraven zveřejnit zprávu z celkového vyšetření v ÚVN, které plánuji absolvovat.

10. Na Hradě budu přespávat, když to bude vyžadovat program. Ale když to trochu půjde, rád se pojedu vyspat domů.

11. Ano, myslím, že o Vánocích chtějí mít lidé trochu klid od politiky a starostí.

12. Timothy Snyder: Bloodlands. Jaroslav Kmenta: Boss Babiš. Tomáš Etzler: Novinářem v Číně.

13. S manželkou dlouhodobě podporujeme různé projekty a rádi v tom budeme pokračovat.

14. Lidé typu Tomáš Vandas a Ladislav Vrabel, o kterých jsem přesvědčen, že škodí této zemi a nejsou otevření konstruktivnímu jednání.

15. Ano. Jako prezident bych Ukrajinu navštívil a potřebu její podpory bych vysvětloval na mezinárodních jednáních, stejně jako hrozbu agresivní politiky Ruska.

Josef Středula (55)

Středula se v neděli vzdal kandidatury, svou podporu dal Danuši Nerudové. Jeho odpovědi ale v anketě ponecháváme.

1. Ano, musela by však být zajištěna stabilita vlády.

2. Mám pochybnosti, ale neznám okolnosti. Pochybnost nad ministrem by však být neměla.

3. Ano, jsem.

4. Jsem proti těmto návrhům.

5. Ne.

6. Není debata o přijetí eura, je debata o tom, kdy. A v této chvíli rozhodně ne.

7. Nerozdávám funkce, dokud k tomu nemám kompetenci.

8. Angličtinu, přečtu si texty v ruštině, mluvím polsky.

9. Vyšší krevní tlak.

10. Tam, kde by mi to doporučili ti, kteří k tomu mají oprávnění, ideálně někde v areá­lu Pražského hradu. Ale srdce mě táhne tam, kde bydlím teď.

11. Ano, považuju to za vhodnější.

12. Ústava České republiky, 1983: Vojtěch Enge – Martin Straka, Slepé skvrny: O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti.

13. Ano, posílám.

14. Ano, jsou takové osoby.

15. Tento solidární přístup považuji za správný, a jde i o bezpečnost České republiky.

Tomáš Zima (56)

1. Jmenoval bych toho, kdo by měl reálnou většinu ve Sněmovně.

2. Pokud by ho předseda vlády navrhl a byl si při tom jistý kvalitou takového předloženého návrhu, tak ano.

3. Jsem pro zásadní diskusi o snížení deficitu státního rozpočtu, včetně komplexní debaty o daních.

4. Ne.

5. Ne.

6. Nesplňujeme podmínky pro přijetí eura. Jsem pro zásadní celospolečenskou diskusi s cílem vytvoření strategie přijetí eura.

7. Zásadně bych personálně obměnil Kancelář prezidenta republiky. Konkrétní jména bych sdělil okamžitě po skončení volby.

8. Angličtinu, ruštinu a základy italštiny, španělštiny a němčiny.

9. Mám kompenzovanou hypertenzi, jinak jsem zdravý.

10. Nebydlel bych na Pražském hradě. Využil bych jiné prostory patřící kanceláři prezidenta.

11. Ano.

12. Evžen Boček: Aristokratka pod palbou lásky, Desider Galský: Král Madagaskaru, T. Zima, D. N. Weisstub – Medical Research Ethics: Challenges in the 21st Century, Springer Nature.

13. Ano, mnoho let podporuji řadu projektů – Konto ba­riéry, Help pes, Český červený kříž, Umun, Lékaři bez hranic.

14. Jako prezident musíte jednat i s lidmi, se kterými názorově nesouzníte.