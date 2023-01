Nerozhodnutí zvažují Nerudovou, Pavla a senátory

Pokud by se dostal do druhého kola Petr Pavel a Andrej Babiš, koho by volili voliči ostatních kandidátů?

K Petru Pavlovi by se pravděpodobně přiklonili voliči Danuše Nerudové, Pavla Fischera i Marka Hilšera, i když u něj už je trošku pokles, a část by se přiklonila k Andreji Babišovi. To mě překvapilo. Za Andreje Babiše by se většinově postavili voliči Jaroslava Bašty, resp. SPD. Hlavní bitva by se potom vedla o voliče ostatních kandidátů, kteří by to měli více nerozhodně.

Co by se stalo, kdyby ve finále byli Babiš a Nerudová?

Aktuálně by Danuše Nerudová získala víc voličů Josefa Středuly. To mě vzhledem k jejímu zaměření, třeba na důchodovou reformu, a některým jejím názorům z minulosti tolik neudivuje. Ale podporu by měla i u voličů Marka Hilšera.

Z našich historických dat k prezidentské volbě totiž plyne, že voličům Josefa Středuly či Marka Hilšera víc vadila minulost některých kandidátů v KSČ.

Kdo by měl větší šance v duelu Nerudové s Pavlem?

Tento velmi zajímavý duel sledujeme už víc než půl roku. Zpočátku vedl Pavel, ale v prosinci už to bylo více nakloněné Nerudové. Tu ale teď zasáhla kauza s rychlotituly, zato u Pavla se mi zdá, že jeho propíraná minulost už trošku vyčpěla. Jsem hodně zvědavý, ale reálně tento duel vidím jako nejméně pravděpodobný.

Koho by volili Babišovi voliči, kdyby neprošel do druhého kola?

Až 41 procent říká, že by se ho nezúčastnili, ale to bych bral s rezervou.

Kolem 19 procent není rozhodnuto, ale k volbám by pravděpodobně šlo. A 26 procent by stálo za Danuší Nerudovou a 14 za Petrem Pavlem. A to je zajímavé, protože z našeho dlouhodobého pozorování prezidentských preferencí nám vyplývá, že voliči Petra Pavla a Andreje Babiše jsou si sociodemograficky blíž.

Takže u Danuše Nerudové ten větší přeliv původních voličů Andreje Babiše v 2. kole by působil jako něco specifického a možná by to byl efekt „ženy pro ženy“ nebo něco takového.

Podporovatelé Danuše Nerudové z řad voličů Andreje Babiše z 1. kola se rekrutují častěji od žen ve středním věku, od lidí s nižším vzděláním z menších měst a moravských regionů. Naopak podpora Petra Pavla je z českých regionů, z větších měst a více od lidí starších 60 let.

Jak velkou výhodou je být kandidátka-žena?

Výraznou. Ptali jsme se na to před půlrokem i nyní a lidé nejenže si dokážou představit ženu jako prezidentku, ale poměrně značná část by ji chtěla. Věří, že by to ten ženský element trošku prosvětlil. A když je v pelotonu jediná, může to být svým způsobem i výhoda.

Kolik voličů ANO nebude volit Babiše? Třeba že ho chtějí mít v exekutivě?

To nám ilustrovala situace před ohlášením a po vyhlášení jeho kandidatury. Když nad tím ještě lavíroval a hnutí ANO hledalo ideálního stranického kandidáta, tak nám významná část voličů ANO říkala, že by ho radši viděli v exekutivní roli, kde pro ně může být užitečnější. Ale s oznámením kandidatury se to číslo značně snížilo. Vysvětluji si to tak, že mu jeho voliči bezmezně věří a myslí si asi, že se za ně bude prát i v té reprezentativní roli prezidenta.

K Pavlovi by se přiklonili voliči Nerudové, Fischera i Hilšera. Za Babiše by se postavili voliči Bašty

Jak hodnotíte přístup Andreje Babiše, že nechodí na debaty? Nemohou mu Josef Středula, Jaroslav Bašta, Karel Diviš odčerpat voliče a znejistit mu účast ve druhém kole?

Podle mě ne. Dokonce si myslím, že je to docela pragmatické a u jeho volebního jádra mu to neuškodí. Svůj čas využije možná lépe, když pojede do vybraných regionů, mezi lidi, navštíví firmy, naplní sociální sítě či poskytne vybrané rozhovory. Ale asi tuší, že plachty bude muset napnout po prvním kole, kdy ho čeká obtížná dvoutýdenní plavba.

Mediální konfrontaci se svým soupeřem či soupeřkou se pravděpodobně nevyhne a bude muset najít svou konsenzuální polohu osobnosti a získat dalších přibližně 20 procent hlasů, které by ho dovedly až na Hrad.

Od října se podle vašeho průzkumu počet nerozhodnutých voličů snížil ze 44 procent na 22 procent. Čím to je?

Procenta nemusí být úplně přesná, ale lze si udělat vážený průměr z více průzkumů relevantních agentur a vychází mi, že nerozhodnutých je zhruba čtvrtina z těch, kteří nevylučují, že k volbám přijdou. Je to hlavně tím, že jsme přešli do horké fáze kampaně. Kandidáti jsou aktivnější, média víc informují, proběhlo již několik debat a voliči o tom víc přemýšlejí. Preference se tak krystalizují a usazují.

Které kandidáty zvažují nerozhodnutí nejčastěji?

Nejčastěji sympatizují s táborem, kam patří Petr Pavel, Danuše Nerudová, Pavel Fischer či Marek Hilšer. Projevuje se tam ale i třeba dilema Josef Středula versus Andrej Babiš. Příliš početná ta skupina není, týká se třeba zarytých voličů ČSSD, kteří chtějí levicově smýšlejícího kandidáta, tudíž ideálem by pro ně byl pan Středula, ale mohou se obávat, aby jejich hlas úplně nepropadl. Po očku pak pokukují po Andreji Babišovi, kde jistotu postupu do druhého kola mají větší a některé jeho levicové postoje mu věří.

Co bude mít hlavní vliv na jejich konečné rozhodnutí?

V prosinci jsme se na to respondentů ptali a ukázalo se, že rozhodující bude celková sympatie k daným kandidátům, tedy jak se jim budou zdát v debatách, v komentářích na sítích apod. Vidíme, jak se to tam teď hemží hezkými fotkami z kuchyně, se zvířátky, a zdá se mi, že nakonec budou rozhodovat právě tyto emocionální, mělké faktory.

Dá se už nyní s určitostí říct, kdo ve 2. kole nebude? Čeká nás překvapení?

Nikdy nic nemůžeme říct se stoprocentní jistotou, ale je velmi nepravděpodobné, že se do 2. kola dostane někdo jiný než trojlístek Babiš, Pavel a Nerudová. Překvapení mohou nastat dvojího druhu, a to pokud si již mediálně argumentačně zdatnější senátorská dvojice Pavel Fischer a Marek Hilšer povede lépe v debatách než Petr Pavel s Danuší Nerudovou. Pak by jeden z nich mohl dosáhnout desetiprocentní hranice a výš.

Druhým překvapením by bylo, kdyby špatně zapůsobil rozhořčený Andrej Babiš a oproti němu by se vytáhl jako dobrý a smírčí Josef Středula. Ale ani v jeho případě nevidím dosah na dvoucifernou hranici jako příliš reálný.

Kolik lidí by k volbám nešlo, kdyby jejich kandidát ne­uspěl v prvním kole?

Podle aktuální deklarace respondentů je to zhruba 13 procent, ale nebral bych to číslo příliš vážně. Situace ještě bude během čtrnácti dní před druhým kolem velmi dynamická. Jak víme z minulosti, ve druhém kole bývá větší účast, což je trošku paradox, když si uvědomíme, že v prvním kole máme „plný švédský stůl“ a možnost volby v pozitivním smyslu pro někoho.

Ale zpět k otázce. Podle našich dat jde spíš o voliče, kteří jsou vyhranění. Mají častěji jen jednu volbu a silný vztah k vybranému kandidátovi. Nyní se nám to ukazuje u Andreje Babiše nebo Jaroslava Bašty.

Občas se ozývá, zejména od odpůrců Andreje Babiše, aby slabší kandidáti odstoupili a vyjádřili podporu favoritům. Je to významná část společnosti?

Podle našeho průzkumu s odstoupením některého kandidáta ve prospěch jiného souhlasí 36 procent lidí. To sice není malé číslo, ale ne většina. Zatím si to vysvětluju tak, že čeští voliči jsou v tomhle ohledu spravedliví a vnímají to tak, že každý má právo si to zkusit.

Kdo si myslíte, že má největší šanci vyhrát v 1. kole?

Určitě nebudeme mít prezidenta už po prvním kole. Když jsem si dělal průnik všech relevantních průzkumů s přihlédnutím k sázkařským kurzům, vyšel mi jako vítěz Andrej Babiš.

A tip do druhého kola?

K tomu už je průzkumů méně, ale vycházel mi Petr Pavel.