Jirovec: S kontrolou petičních archů kandidátů na Hrad nám pomáhá automat

Do 14. října musíme zvládnout zkontrolovat pouze formální náležitosti kandidátní listiny, na kontrolu petičních archů máme termín do 24. listopadu. V první fázi kontrolujeme, jestli petice každého občanského kandidáta má alespoň 50 tisíc úplných řádků, tedy jestli jsou u každého petenta uvedeny všechny údaje, které stanoví volební zákon.

Zvládneme to, už je to třetí volba. Pomáhají nám i další zaměstnanci ministerstva vnitra, než je pouze odbor voleb. Také nám pomáhá poloautomatizovaný systém. Navíc i kdyby kandidát přinesl 200 tisíc podpisů, tak my nekontrolujeme všechny, ale pouze vzorek 8,5 tisíce.