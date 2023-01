Hadj Moussa: Bylo paradoxní, že se Babiš snažil sám sebe vykreslit jako hlavního antikomunistického kandidáta

Volební účast v druhém kole prezidentských voleb přesáhla 70 procent. Podle politického marketéra Hadj Moussy právě vyšší účast pomohla vítěznému kandidátovi Petru Pavlovi.

„Největší riziko pro Pavla, které se mu podařilo zažehnat, alespoň podle dynamiky kampaně, bylo, že voliči paní Nerudové nebo Fischera nezůstali doma a nenechali se odradit od volby,“ popsal Moussa.

Naopak Babiš podle něj nedokázal zužitkovat snahu odradit voliče před Pavlem důrazem na jeho komunistickou minulost. „V některých debatách bylo až paradoxní, že se Babiš snažil vykreslit sám sebe až jako hlavního antikomunistického kandidáta a z pana generála udělat největšího komunistu, který kdy kandidoval,“ dodal.

Negativní kampaň

Lídrovi hnutí ANO nevyšla ani na sázka na vyhrocenou kampaň před druhým kolem, která využívala strachu z války. Podle marketéra toto bylo už za hranou.

„To, že lidé mají strach z války, je fakt. To, že se s tím nějakým způsobem bude v kampani pracovat, je jasné. Otázka je, jakým způsobem se s tím pracuje dál. Říct, že tenhle vás zavleče do války, já ne, je daleko za hranou,“ uvedl.

„Samozřejmě strach z války ovlivňuje všechny voliče. Lidé emočně víc reagují na to, když mají něco ztratit než získat, je to hlubší emoce,“ dodal.

Právě na základě této kampaně Sdružení reklamních profesionálů ADC vyloučilo ze svých řad tento týden Marka Prchala, který pracuje na kampaních pro Andreje Babiše. Podle Hadj Moussy, který dlouhodobě působil jako předseda tohoto sdružení, tato kampaň už překročila hranice. „Myslím si, že etické hranice byly překročeny už před posledními sněmovními volbami, ale tehdy se to ještě mohlo brát jako nějaký exces,“ vysvětlil.

Jako příklad: dezinformace o stěhování migrantů do chat. Tyto dezinformace využívalo hnutí ANO před sněmovními volbami v roce 2021 a za přešlap je po volbách označil i sám Babiš.

Sdružení podle Moussy bude také pracovat na vytvoření etického kodexu politického marketingu po vzoru etického kodexu reklamy. „Myslím si, že v čistě reklamní branži je to malinko přísnější než v politické, a nemyslím, že by to bylo za hranou. Využívat ale strach lidí je neetické jak v reklamě, tak v politickém marketingu,“ dodal ve volebním studiu Novinek.

Hrozí zpochybnění výsledků voleb?

Exprezident Václav Klaus poté, co v pátek odevzdal svůj hlas, vyzval příznivce poraženého kandidáta, aby nerozpoutali občanskou válku. Reagoval tak na vyhrocenou kampaň před druhým kolem a možnost, že by mohlo dojít ke zpochybňování výsledků voleb. I tento výrok však byl podle Hadj Moussy za hranou. „Aby exprezident vypouštěl taková slova, je šílené. Takže buď nevnímá realitu, nebo to řekl schválně,“ uvedl.

Možnost, že by došlo ke zpochybňování výsledků voleb po vzoru bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, který od roku 2020 opakuje lež o ukradených volbách, ale marketér nevyloučil . „Pokud by mělo docházet ke zpochybňování regulérnosti voleb, tak by to bylo strašné a následky by byly vážnější než vyhrocená kampaň,“ doplnil Hadj Moussa.

Babiš hlasy zužitkuje

Pozitivně marketér zhodnotil profesionální vedení kampaně všech hlavních kandidátů, kromě Babiše a Pavla také kampaň Danuše Nerudové. „Je vidět, jak moc se to zprofesionalizovalo. Trend začal už u posledních sněmovních voleb. Prvně tyto kampaně začal dělat Andrej Babiš a teď bylo vidět, že byly profesionálně zvládnuté minimálně u třech hlavních kandidátů,“ zmínil.

Babiš pak podle něj může porážku dál zužitkovat, ve druhém kole získal téměř 2,4 milionu voličů, tedy o milion hlasů více než jeho hnutí ANO v předloňských sněmovních volbách.

„Zatímco pan Pavel se sice může snažit být oblíbený prezident, ale už výsledek nemůže dál proměnit v politický úspěch, tak Babiš má stále hnutí a má dost poslanců v parlamentu. Pro něj je toto dobrý impuls,“ uvedl s tím, že Babišova prezidentská kampaň v posledních týden připomínala spíše kampaň SPD.

„Babiš se snaží voliče SPD luxovat dlouhodobě a tato poslední kampaň vypadal spíš jako kampaň SPD než ANO. Nemyslím si ale, že srovnávat většinu voličů ANO s voliči SPD není správné, a myslím, že je tím podceňujeme,“ dodal.