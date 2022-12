„Dop*dele“ mi doma občas ujede. Jako prezident bych mluvil slušně, slibuje Fischer

Prezidentský kandidát a senátor Pavel Fischer by se jako hlava státu vyhýbal vulgárnímu vyjadřování, u prezidenta to považuje za nevhodné. Když tak činil končící prezident Miloš Zeman, styděl se za něj. V rozhovoru pro Novinky však věřící muž přiznal, že i on občas umí klít, v soukromí.

Pavel Fischer o sociálních sítíchVideo: Novinky

