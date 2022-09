Do prezidentského souboje vyráží také šéfkuchař

Šéfkuchař usiluje o vstup do politiky již léta. Poprvé kandidoval do Senátu v roce 2018, a to jako nezávislý kandidát za Romskou demokratickou stranu. Tehdy získal v prvním kole 216 hlasů. O rok později usiloval o křeslo v Evropském parlamentu za stranu JSI PRO? Jistota Solidarita Investice pro budoucnost.