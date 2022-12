Chaos s podpisy u kandidatury na prezidenta napravíme, slibují poslanci

„Máme na to sice pět let, do příští prezidentské volby, ale věřím, že už naše vláda připraví úpravu volebního zákona, aby se nejasnosti a chaos při vykazování podpisů napravily,“ řekl.

Ověřování identity souběžně s podpisem elektronicky, jak to navrhl NSS, označil za správný krok. „Ale musíme respektovat Ústavu, abychom tím právo podpořit prezidentské kandidáty někomu neupřeli,“ dodal Výborný.

Podle něj by měli vyjasnit zákon i tak, aby už nebylo možné, jako v případě Denisy Rohanové, získat dvacet podpisů bývalých poslanců. „Použití podpisů bývalých poslanců je stejně bizarní jako jmenování předsedy ÚS půl roku před tím, než skončí ten současný,“ řekl Výborný v narážce na prezidenta Miloše Zemana.

Změnu v zákoně o přímé volbě podpořil i premiér Petr Fiala (ODS). „Myslím, že to není poprvé, kdy se objevují nějaké nejasnosti. Budeme muset hledat politické řešení, tedy takovou úpravu legislativy, která bude vycházet z negativních zkušeností a povede k tomu, že to bude jasnější. Je tu spousta otazníků, které bychom si měli vyřešit. Není to jen platnost hlasů,“ řekl Fiala, který je coby politolog podle svých slov zastáncem spíš nepřímé volby parlamentem.

Gazdík: Méně podpisů občanů

Předseda klubu ODS Marek Benda je skeptický k možnosti, že by se museli občané podepisující petice elektronicky identifikovat například přes datovou schránku, Portál občana nebo CzechPoint. „Někdo vám to na ulici podepíše, ale občanku vám k tomu nedá. Za mě jsou to od soudu trochu hraběcí rady,“ řekl Právu Benda.

Dodal, že vláda připravuje větší novelizaci volebního kodexu a bude možné k výhradám NSS přihlédnout. „Určitě se to bude moci dát zkombinovat, ale kdybychom dovolili lidem se podepisovat pouze elektronicky, tak bychom některé kandidáty vyřadili,“ dodal Benda.

S tím souhlasí i místopředseda ústavně-právního výboru Sněmovny Petr Gazdík (STAN). „Vážit by se to mělo na laboratorních vahách, protože by se neměla ztížit možnost kandidovat na podpisy občanů,“ řekl Právu. Řešením by podle něj bylo, kdyby se ve Sněmovně i s opozicí domluvili např. na snížení počtu občanů, kteří budou muset petici podepsat. Dnes kandidát na prezidenta potřebuje buď 50 tisíc podpisů občanů, nebo podporu deseti senátorů, či 20 poslanců.

Se snížením počtu potřebných podpisů souhlasí i lídr SPD Tomio Okamura. „Bylo by dobré snížit počet podpisů, aby je šlo jednoznačně prověřit, zda ti lidé existují, nebo ne,“ řekl.