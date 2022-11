Babiš vyráží na Ústecko. Setkávat se chce uvnitř, karavan bude sloužit jako poutač

Dvoudenní výjezd do Ústeckého kraje zahájí Babiš v poledne v Košťanech v místní knihovně, následně navštíví Osek, Duchcov, Bílinu a Teplice. Ve čtvrtek odpoledne pak zamíří do Ústí nad Labem.

„Mým prvním zájmem by byla Česká republika. Můžu slíbit, že se nikdy nic nezmění na mé urputnosti i pracovitosti. Za dobu, co jsem v politice, si dokáži prosadit svou nebo pro to udělám maximum. Nabízím empatii, sociální cítění a zdravý selský rozum,“ prohlásil v pondělí Babiš.