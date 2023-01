Babiš: Pavel by se měl vzdát kandidatury a místo přenechat mně

Jestli chce generál Petr Pavel udělat něco pro Českou republiku, měl by odstoupit z prezidentských voleb. V duelu na ČT to v souvislosti s rozdělením společnosti řekl šéf ANO Andrej Babiš. Premiér Petr Fiala (ODS) podle něho totiž reprezentuje jednu polovinu společnosti a on by jako prezident reprezentoval tedy tu druhou, čímž by společnost spojoval. „Měl by místo přenechat mně,“ míní.

Babiš: Pavel by se měl vzdát kandidaturyVideo: Česká televize ČT24

