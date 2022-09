Z exposlance Farského je knihkupec. V Semilech znovu kandiduje

„Paní starostka (Lena Mlejnková – Volba pro Semily) mě požádala, abych i v rámci kontinuity na kandidátce znovu byl, tak jsem se tam nechal napsat. Konzultovali jsme spolu program. Teď budou volby a nemám žádná očekávání, protože v Semilech jsem dlouho nebyl. Jak to dopadne, tak to dopadne,“ řekl Právu Farský.

Namísto politikem je teď Farský knihkupcem. Po návratu ze stáže pracuje v Semilech v rodinném knihkupectví s kavárnou. O budoucnosti se příliš bavit nechce, nechává ji otevřenou. „Teď jsem v knihkupectví, líbí se mi být s dětmi a s rodinou. A to nehodlám nějakou dobu měnit,“ uvedl.

Nijak podle svých slov netlačí ani na to, aby v nadcházejících volbách uspěl. „Kdybych chtěl být v zastupitelstvu, tak nejsem na kandidátce na posledním místě. Ve Volbě pro Semily jsou jiní kvalitní lidé, kteří to budou dělat dobře, a já nemám tendenci je vytláčet. Kdyby mě ale zvolili, tak do zastupitelstva půjdu, rád pomůžu, s tím nemám problém,“ vysvětlil.