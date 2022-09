Válek: S příznaky covidu nechoďte k volbám

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) vyzval lidi s příznaky nákazy covidu-19, aby nechodili k volbám do Senátu a obecních zastupitelstev. Mohli by ohrozit ostatní občany, zejména pak členy volebních komisí. Válek to uvedl na svém facebooku.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09)