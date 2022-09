Vítězem voleb by bylo ANO, druhá SPD

Pokud by se nyní konaly volby do Sněmovny, bylo by jasným vítězem s 30 procenty hnutí ANO. Druhá by byla SPD, třetí ODS a čtvrtí Piráti. Vyplývá to z průzkumu STEM pro CNN Prima News.

Foto: Petr Hloušek, Právo Poslanec Andrej Babiš (ANO).