Spokojený Babiš opět zkritizoval vládu: Lidé volby vzali jako referendum

Zástupci hnutí ANO v rámci předvolební kampaně lidem říkali, aby klání pojali jako referendum o vládě, jejíž rozsáhlou kritiku si Babiš neodpustil ani ve svém projevu ve volebním štábu. To se podle něj podařilo.

Spokojený je i s postupem devatenácti kandidátů do Senátu do druhého kola volby. Zároveň však doplnil, že tam bude zřejmě těžké pro kandidáty hnutí zvítězit, jelikož očekává, že se voliči spojí proti ANO bez ohledu na kvalitu kandidátů.

„Pan Vystrčil je ostuda Senátu a je to pro nás velká výzva ho v druhém kole porazit a doufám, že nám s tím lidé pomohou,“ dodal Babiš. Pokusil se také uvést na pravou míru vyjádření Nagyové pro ČT, kdy uvedla, že jako první věc by po svém zvolení požádala o imunitu.

„Nagyová se vyjádřila špatně. Je z toho nervózní, není zvyklá na média. Chtěla říct, že pokud by uspěla, že se vzdá imunity,“ tvrdí Babiš.

Do boje o pražské primátorské křeslo ANO vyslalo poslance Patrika Nachera. Ačkoliv je v průběžných výsledcích hnutí v metropoli druhé, tak Nacher příliš neočekává, že by se primátorem mohl stát. Strany Pětikoalice již totiž avizovaly, že o složení vedení města budou jednat primárně mezi sebou.

„Dělali jsme maximum, co jsme mohli. Pro mě výsledek v Praze není úplně jasný. Politické subjekty na prvních dvou místech neměly s Dozimetrem vůbec nic společného a lidé to zřejmě vnímali. Subjekty, které s kauzou byly spojené, skončily na třetím a dalších místech. To je pro mě zásadní informace,“ řekl Nacher.