Šmarda: Výsledek ČSSD v Praze je zklamáním. Koalice byla šitá narychlo

Od prezidenta Miloše Zemana, expředsedy ČSSD, jste schytal v neděli ostrou kritiku. Politoval volební zisk strany a řekl: „Je to velká strana, krásná, ale má naprosto neschopné vedení, protože úspěch každé politické strany se měří schopností vedoucích představitelů“. Jak to vidíte vy?

Jedním z důvodů, proč máme méně zastupitelů, je, že jsme se účastnili celé řady koaličních projektů, z nichž některé byly úspěšné, některé ne. Ale myslím si, že je dobře, že se sociální demokracie neuzavírá do sebe a snaží se navazovat spolupráci s podobně smýšlejícími projekty nebo osobnostmi. Je to podle mě cesta do budoucna a vývoj české politiky to ukazuje čím dál víc.