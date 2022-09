Pokud to bylo referendum o vládě, tak nás voliči ocenili, řekl Fiala

„Posílili jsme i ve volbách do obcí a měst. Třeba v krajských městech to vypadá, že jsme prakticky všude získali více než před čtyřmi lety, držíme první místo v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, ve srovnání se situací před čtyřmi lety je posun výrazný, naši voliči si nenechali vnutit teze o referendu o práci vlády. Pokud k tomu tak přistupovali, tak ji ocenili a já jim za to děkuji,“ uvedl Fiala.