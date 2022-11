Nová koalice v Praze 1 čelí kritice kvůli množství placených funkcí

„Pokud dobře počítám, znamená to sedm placených zastupitelů a zastupitelek, kteří nejsou v radě. Každý takto uvolněný zastupitel bude brát v Praze 1 aktuálně 58 220 hrubého. Radní mají samozřejmě víc,“ upozornil na Facebooku zastupitel v Praze 3 Matěj Michalk Žaloudek (Strana zelených) s tím, že třetí část má třikrát víc obyvatel než Praha 1 a uvolněných zastupitelů jen osm z 35. I to opozice kritizovala.

Lídr Pirátů v Praze 1 David Bodeček, který by se měl stát 1. místostarostou, kritiku chápe, ale za novým rozdělením si pevně stojí. Podle něj je důležité, aby ti, kteří se ve volbách dostali na radnici, nedělali nic jiného a práci pro městskou část se věnovali na plný úvazek. „Je snad logické, že jim za to náleží odměna,“ podotýká.

„Chceme do práce zapojit větší počet osob s nasazením, aby změna v práci směrem k lidem byla vidět, s tím souvisí uvolnění. Nebudeme postupovat způsobem, že zaměstnáme další lidi formou asistentů a poradců,“ shrnul pro Právo Bodeček.

V plánu má zveřejňovat program jednání a hlavně zápisy z rady. Prosazuje otevřenost úřadu, větší zapojení tajemníka a úředníků do dění obce. „Politik by měl být mediátorem mezi občanem a úředníkem,“ dodal.

Komunální volby v Praze 1 vyhrála Praha 1 sobě, získala sedm mandátů. Druhá skončila ODS s pěti mandáty a třetí Piráti se čtyřmi. Do zastupitelstva se dále dostala koalice My, co tady žijeme se čtyřmi mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě Naše Praha 1 (ANO). Po dvou zastupitelích získali TOP 09 a Rezidenti 1.