Kandidovali v Dolních Věstonicích do zastupitelstva, aniž by o tom věděli

Oldřich Klanica, jehož jméno se objevilo na kandidátce volební strany Za spokojený život, se ohradil proti tomu, že by tuto konkrétní kandidaturu přijal. Další dva lidé nechtěli kandidovat vůbec. Když zjistili, že se uchází o místo ve vedení obce, obrátili se hned s nesouhlasem na obecní úřad.

„Byla jsem pověřena panem Oldřichem Klanicou ke zveřejnění prohlášení: Pan Oldřich Klanica nebyl osloven s kandidaturou za volební stranu Za spokojený život, ani by s ní nesouhlasil. Jeho jméno bylo zneužito,“ informovala na základě pověření starostka Jaroslava Rajchlová (Věstonický spolek).

„Vědomě podepsal, že bude kandidovat. Měl dostatek času na to si to rozmyslet. Mrzí mě to, že se tak rozhodl,“ řekla Právu Erika Svobodová, která se podílela na vzniku hned tří samostatných kandidátních listin.