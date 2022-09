Jednota SPOLU v plzeňských obvodech se začíná drolit

„Být za každou cenu v opozici asi nemá smysl,“ řekl Právu Ondřej Ženíšek (TOP 09), dosavadní a zřejmě i budoucí místostarosta tamní radnice. „Městskému vedení se to příliš nelíbí, ale mám souhlas místní organizace,“ podotkl Ženíšek s tím, že práce na obvodu „je především o lidech“.

„Kdybychom do toho nešli, stalo by se součástí koalice hnutí Pro Plzeň s někdejším starostou Jiřím Strobachem a tomu jsme chtěli zabránit,“ uvedl Ženíšek s tím, že obvodní kandidátka SPOLU byla nevhodně sestavená.

„Lídrem byl Petr Baloun (ODS), který má nulový koaliční potenciál. Upozorňovali jsme na to, ale nic se nezměnilo,“ podotkl Ženíšek, který o koalici s ANO podle svých slov již mluvil s předsedkyní strany Markétou Pekarovou Adamovou.

„V rámci SPOLU jí to vadí, ale některé moje argumenty chápe,“ doplnil Ženíšek.

Plzeňský předseda TOP 09 Michal Vozobule situaci příliš komentovat nechtěl. „Musíme to zanalyzovat, vyslechnout si argumenty. Nějak se tím budeme zabývat. Ale nechci používat nějaká silná vyjádření, nechal bych to na vnitřním chodu strany,“ sdělil Vozobule.

Plzeňský lídr SPOLU David Šlouf (ODS) to ale v sobotu odpoledne viděl jinak. „Lidi komunální volby vzali trochu jako referendum o vládě. Ale jsem přesvědčený, že jít do voleb pod hlavičkou SPOLU chyba nebyla, bylo to rozumné řešení,“ řekl Šlouf.