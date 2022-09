ANO, Piráti a STAN za asistence SPD budou vládnout v Plzni. Obešli vítězné SPOLU

„Je to pro mne nepředstavitelné, s tím nikdo nepočítal, to se tady ještě nikdy nestalo,“ uvedl Šlouf. „Muselo to být domluvené dopředu, jen se čekalo, kdy se spočtou hlasy, nebyl prostor pro žádná jednání,“ dodal Šlouf.

„Já bych v životě s SPD nejednal. Pan Zarzycký za mnou přišel, že má dohodnutou sedmnáctku. Ptal jsem se: To je SPD? On mi řekl, že ne, že to jsou nestraníci, lidé, kteří nikdy nebyli členy SPD. Museli jsme to vzít, druhá možnost byla, že by ANO šlo s ODS,“ vysvětloval v neděli Bosák. ANO s ODS, TOP 09 a ČSSD vládlo v Plzni doposud.