Zástupci ministerstva: Možné zkrácení výuky na ZŠ neohrožuje přípravu úprav učiva

Na změnách v učivu pracují odborníci při pedagogickém institutu od září 2022, první školy by podle schváleného harmonogramu mohly přizpůsobit výuku novým vzdělávacím plánům od září 2024. O možných změnách v délce školní docházky mluvil při svém nástupu do funkce ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

NPI by měl podle Jupy představit dosavadní práci expertů na přelomu května a června, následovat bude mj. veřejná diskuse a připomínkování. Upravený rámcový vzdělávací program by měl být podle informací na webu představen v poslední čtvrtině tohoto roku.

Podle dosavadního harmonogramu by měl být nový RVP pro žáky v prvním a šestém ročníku povinný od září 2025 a ve všech třídách by se podle něj mělo učit od září 2029. První školy by mohly výuku upravit od září 2024. Někteří experti ale v posledních měsících upozorňují na to, že na zavedení změn do výuky zbývá málo času.