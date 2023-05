Institut pomůže školám se zavedením nové informatiky

Podle upraveného vzdělávacího plánu s důrazem na informatiku se nyní podle institutu učí ve zhruba 3000 školách. V ČR je podle statistik ministerstva zhruba 4200 základních a 1300 středních škol. Základní a střední školy se postupně do výuky nové informatiky zapojují od září 2021.

Pro všechny školáky na prvním stupni základních škol bude muset být výuka upravená od letošního září. Žáci tříd druhého stupně základních škol se podle nových vzdělávacích programů musí začít učit od 1. září 2024, pro gymnazisty to bude povinné od 1. září 2025.

O rady odborníka pedagogického institutu mají nejčastěji zájem ředitelé škol a koordinátoři školních vzdělávacích plánů, jak sdělil konzultant Jaroslav Jirásko. K nejčastějším tématům porad podle něj patří zavedení digitálních dovedností do učebních programů školy nebo rozvržení počtu hodin věnovaných informatice a digitálním technologiím.

Ministerstvo školství a NPI nyní připravují tzv. velkou revizi rámcových vzdělávacích programů (RVP). Úpravy učebních plánů pro základní a střední školy slíbila vláda ve svém programovém prohlášení. Důraz by se měl podle kabinetu do budoucna klást na občanské vzdělávání, etickou výchovu, finanční a mediální gramotnost a kritické myšlení. Nový učební plán bude povinný od září 2025 pro žáky v prvním a šestém ročníku základních škol.

MŠMT by do roku 2024 mělo z NPO na digitální vzdělanost školáků rozdělit 4,3 miliardy Kč, řekla dříve jeho mluvčí Aneta Lednová. Cílem je mj. podpořit schopnosti školáků pracovat s moderními technologiemi, zlepšit vybavení škol a založit fond techniky, kterou budou školy potřebným žákům půjčovat. Úřad spravuje dotace z NPO ve výši 23 miliard korun. ČR by měla z NPO získat zhruba 180 miliard Kč.