Zkrácení druhého stupně ZŠ není dle ministerstva v tomto volebním období reálné

„Předtím, než by se k něčemu takovému přistoupilo, je podle pana ministra Balaše potřeba tuto otázku důkladně analyzovat, včetně toho, jaké přínosy, ale i náklady by tato změna znamenala. Určitě je tedy nutná detailní diskuse s odbornou veřejností. A pokud se dojde ke shodě, že je tato změna prospěšná a že to našemu vzdělávacímu systému prospěje, je nutné vysvětlit také laické veřejnosti, v čem tato prospěšnost spočívá. Diskusi o tomto tématu se tedy MŠMT nebrání,“ řekla Lednová.

Zkrácení ZŠ na osm let by podle ní mimo jiné uvolnilo kapacity školních budov pro vytvoření přípravných tříd. Mateřské školy by tak byly vyhrazené pouze pro děti od tří do šesti let. Nyní jsou v nich i děti s odkladem školní docházky. Ten má v ČR každé páté dítě a jejich počet podle České školní inspekce roste.