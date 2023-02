Základní školy letos opustí přes 100 tisíc žáků, o desetinu více než loni

Na střední školy se letos budou hlásit školáci, kteří se narodili v roce 2008. Tehdy podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) na svět přišlo zhruba 119 tisíc dětí. Počty uchazečů navýší letos také Ukrajinci, kteří do Česka přicestovali kvůli válce ve své domovině.

Podle statistik ministerstva vycházejí z devátých tříd v posledních letech čím dál silnější ročníky. Zatímco ve školním roce 2015/2016 chodilo do devátých tříd podle dat resortu zhruba 75 tisíc žáků, minulý školní rok to bylo asi o čtvrtinu více. V dalších letech bude základní školy absolvovat každým rokem přes 100 tisíc dětí. Podle odhadu ČSÚ nebude počet žáků v Česku klesat do roku 2030.