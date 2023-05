Začaly zápisy do školek

V mateřských školách začínají v úterý 2. května zápisy dětí. Školky je mohou uspořádat do 16. května, přesný termín určují ředitelé a zřizovatelé zařízení. Nárok na přijetí k předškolnímu vzdělávání od září mají všechny děti starší tří let. Zápisy do školek v květnových termínech zavedla v roce 2017 novela školského zákona. Děti ukrajinských uprchlíků mohou mít zápisy od 1. června do 15. července.

Foto: René Fluger, ČTK Školka (ilustrační foto)