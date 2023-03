Posuzování připravenosti dětí na školní docházku je v Česku zastaralé, tvrdí EDUin

Pro snížení počtu odkladů by se proto podle EDUin měla ve školách individualizovat výuka podle potřeb jednotlivých žáků. Učitelé by se měli zaměřit na rozvoj silných stránek dětí a k hodnocení malých školáků a předškoláků by měli využívat tzv. formativní hodnocení s cílem snížit tlak na výkon dětí.

Více by se podle Lánské měla ve školách využívat pedagogická diagnostika. Její hlavní myšlenkou je individuální přístup ke vzdělávání, kdy je potřeba poznat, co už dítě umí a ovládá, a podle toho nastavit cestu k pokroku. Učitelé by tak měli úkoly dětem zadávat nikoli pouze podle věku, ale měli by zohlednit různé potřeby a schopnosti jednotlivců, řekla.