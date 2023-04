Do lesa denně za každého počasí? V lesních mateřských školách se toho nebojí

Mnoho maminek právě aktivně řeší zápisy do mateřských škol. Jednou z možností, kam svou ratolest poslat, je i lesní školka. V republice jich je už přes 170 a stále vznikají další. Děti v nich pobývají většinu dne venku a to celoročně, za jakéhokoli počasí. V podcastu Po mateřských stopách to detailněji popisuje předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.