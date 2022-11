Vysoké školy mohou žádat o podporu doktorských programů

Univerzity mohou o podporu na pomůcky žádat do 5. května 2023 do 10:00. Pro každou vysokou školu stanovilo MŠMT maximální výši podpory. Ta je určená mj. podle počtu studentů doktorského studia v roce 2021 a ekonomické náročnosti studijního programu. O dotaci mohou žádat státní, veřejné i soukromé vysoké školy. Získané peníze může univerzita rozdělit mezi své fakulty libovolně.

Nejvyšší podporu může podle MŠMT získat Univerzita Karlova v Praze, která je se 17 fakultami největší vysokou školou v ČR. Podle mluvčího univerzity Václava Hájka by to mohlo být 710 milionů korun. Nejméně peněz mohou z výzvy dostat regionální a umělecké vysoké školy. Ministerstvo tuto částku stanovilo na 40 milionů Kč.

Vysoká škola ekonomická (VŠE), na níž teď studuje 358 doktorandů, může žádat o 40 milionů. Podle prorektora pro vědu a výzkum Martina Lukeše je to pro školu významná částka, všechny aktuální potřeby nicméně nepokryje. „Předpokládáme, i vzhledem k částce, že finance budeme alokovat především do softwaru a vybavení,“ doplnila mluvčí VŠE Věra Koukalová.

Reforma doktorského studia, kterou chystá MŠMT, by mohla začít platit přespříští rok. Podle vyjádření resortu z loňska by školy měly dostávat větší příspěvky za to, že budou lépe vybírat uchazeče a víc je podporovat k dokončení studia. Rovněž se zvažuje nastavení minimální výše doktorandského stipendia v návaznosti na minimální mzdu. Reforma by mohla určit, že součástí studia není výuka na vysoké škole, ale příprava disertační práce.