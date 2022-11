Vítězi Logické olympiády jsou Jan Rumánek, Petr Karlík a Ondřej Chmelík

Do již 15. ročníku soutěže se letos zaregistrovalo rekordních 94 657 soutěžících z 3751 škol z celé České republiky. Po úspěšném absolvování online základního kola a krajských kol se do finále probojovalo celkem 195 dětí rozdělených do tří věkových kategorií. Během celého dne finalisté řešili logické úlohy mnoha typů.