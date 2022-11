Vědci poprvé podali lidem transfuzi krve, která byla vypěstovaná v laboratoři

„V budoucnu chceme vyrábět co největší množství krve. Tudíž moje vize je pokoj plný strojů, které ji budou nepřetržitě vyrábět z běžné darované krve,“ řekl Toye.

„Toto náročné a vzrušující testování je doslova obrovským odrazovým můstkem pro výrobu krve z kmenových buněk,“ věří podle listu The Guardian.

Vědci do krve přidali malé množství radioaktivní látky, která se běžně používá při jiných lékařských zákrocích, aby viděli, jak dlouho zůstane v těle. Doufají, že krev vypěstovaná v laboratoři bude účinnější než ta normální.

Červené krvinky obvykle vydrží přibližně 120 dní, než je potřeba je vyměnit. Typická darovaná krev obsahuje směs mladých a starých červených krvinek, zatímco krev vypěstovaná v laboratoři je všechna čerstvě vyrobená, takže by měla vydržet celých 120 dní. Výzkumníci předpokládají, že by to v budoucnu mohlo umožnit kratší a méně časté transfuze.