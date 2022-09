Ve stepi v Kazachstánu přistáli tři ruští kosmonauti, vrátili se z ISS

Trojice ruských kosmonautů působila na ISS od 18. března. Od té doby šestkrát upravila dráhu orbitálního komplexu a podnikla pět výstupů do otevřeného kosmického prostoru, v jednom případě spolu s italskou astronautkou Samanthou Cristoforettiovou, které ve středu předal Artěmjev velení stanice.

Podle popularizátora kosmonautiky Milana Halouska z České kosmické kanceláře a České astronomické společnosti by k tomuto letu mělo dojít 5. října, jak sdělil Novinkám.

A posléze by se měl uskutečnit, zřejmě kolem poloviny října, odlet z ISS kosmické lodi s misí SpaceX Crew-4 (Lindgren, Hines, Watkinsová, Cristoforettiová).

ISS je společným projektem NASA, Roskosmosu, ESA, Japonska a Kanady. V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu a následným zavedením širokých protiruských sankcí ze strany západních zemí adresoval bývalý šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin Spojeným státům a dalším západním zemím už dříve řadu výhrůžek. Řekl, že provoz ruských lodí využívaných k zásobování ISS bude sankcemi narušen a že to ovlivní i ruský segment ISS, který koriguje pohyb stanice po oběžné dráze.

„Může to skončit pádem (ISS) do moře nebo na zem,“ prohlásil tehdy Rogozin. Tvrdil také, že na území Ruska by stanice nespadla.