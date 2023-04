Tání ledovce u nejsevernější výzkumné stanice šokovalo polárníky

Výzkumná stanice v Ny-Ålesundu poskytuje především data o rychle se měnícím podnebí. Díky 40letému výzkumu je možné pozorovat změny Arktidy v průběhu let. Údaje poskytované stanicí jsou často zásadními pro mezinárodní smlouvy a domluvy o klimatu.

Začátkem dubna tým výzkumníků postavil tábor na ledovci Dovre. Díky výšce kolem 1100 metrů nad mořem je zde chladnější vzduch, a tak doufali v šanci vyvrtat jádra s dosud nedotčeným ledem. Jádra by posloužila studiu obsahu atmosféry až před 300 lety.

Vrták ovšem v hloubce pouhých 25 metrů v ledovci spadl do tekuté vody. „Nečekali jsme tak obrovský přítok vody vycházející z ledovce, a to je jasným znamením toho, co se děje v této oblasti,“ řekl vedoucí expedice Andrea Spolaor agentuře Reuters v polním táboře.