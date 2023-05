Státní maturity zahájily testy z matematiky a angličtiny

Dříve měla organizace Cermat na starosti i slohové práce a ústní zkoušky, novelou z roku 2020 se ale tyto dvě části zkoušky přesunuly na úroveň škol. Slohy se mohou konat spolu s praktickými maturitami od 1. dubna, pro ústní je vyhrazené období od 16. května do 10. června. O konkrétním termínu rozhodují ředitelé škol.

Výsledky zkoušek Cermat podle mluvčí organizace Jany Patákové předá školám do 15. května. Podzimní zkušební období bude od 1. do 10. září a výsledky těchto testů budou do 10. září.