Startuje 16. ročník Logické olympiády

Rozvíjet logické uvažování člověk může už od dětství. Že to jde i hravou formou, ukazuje už 16. rokem Logická olympiáda, tradiční soutěž pro děti a mládež, kterou pořádá Mensa Česko a jejímiž dlouholetými partnery jsou Nadace The Kellner Family Foundation a škola Open Gate. Zájemci se mohou do tohoto klání hlásit až do 30. září.

Foto: Mensa ČR Finále soutěže Logická olympiáda 2022