Nejmladším členem Mensy v Británii se stal čtyřletý chlapec

Čtyřletý Teddy z Portisheadu v hrabství Somerset se stal členem Mensy poté, co jeho rodiče požádali zdravotníky, aby ho před nástupem do školy posoudili. Chlapec se již ve dvou letech naučil číst při sledování televize a hraní na tabletu, aniž by si toho rodiče všimli.

Teddyho matka Beth uvedla, že si nejprve mysleli, že při hraní na tabletu jen vydává zvuky, než si uvědomili, že ve skutečnosti odříkává číslice v čínštině.

„Zdá se, že si každých zhruba pár měsíců vybírá nové téma, které ho zajímá. Někdy jsou to čísla. Nějakou dobu to byla násobilka - to bylo velmi intenzivní období - pak země a mapy nebo počítání v různých jazycích,“ řekla stanici BBC.

Foto: Profimedia.cz Teddy Hobbs s certifikátem organizace Mensa

„Hrál si na tabletu - pustili jsme mu vhodné hry, jako je třeba Lokomotiva Tomáš - a on tam seděl a vydával zvuky, které jsem prostě nepoznala. Když jsem se ho zeptala, co to je, odpověděl, že počítá v čínštině,“ řekla Teddyho matka.

Vedle čínštiny a rodné angličtiny umí Teddy do sta napočítat ještě v dalších pěti jazycích - ve velštině, francouzštině, španělštině a němčině.

Na konci loňského roku si malý génius ve věku tří let a sedmi měsíců vyzkoušel test inteligence a dosáhl skóre 139. „Měla jsem obavy, jestli bude schopen sedět hodinu u notebooku, ale líbilo se mu to,“ řekla jeho matka.

Foto: Profimedia.cz Teddy Hobbs s rodiči a mladší sestrou

Podle některých výzkumníků má většina dospělých IQ, tedy inteligenční kvocient, v rozmezí od 85 do 115. IQ nad 115 se podle internetových stránek americké Mensy obecně považuje za vysoké a pro členství v organizaci je potřeba IQ nad 130.

Hobbsová uvedla, že IQ svého syna považuje za zvláštní rodičovskou výzvu. „Ale on to neví, což je docela hezké,“ řekla.