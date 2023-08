Srpen má neobvykle dva úplňky. Jeden modrý

Druhý superúplněk tedy nastane ve čtvrtek 31. srpna ve 3:35 SELČ. V tu chvíli bude Měsíc ve fázi úplňku jen zhruba 9,5 hodin poté, co se nejvíce přiblíží k Zemi. Nynější největší přiblížení k naší planetě, a to na vzdálenost 357 181 kilometrů, nastane ve středu 30. srpna v 17:52 SELČ. To ale bude Měsíc ještě pod obzorem.