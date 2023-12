Školní docházka Ukrajinců se zvýšila, děti se ale neučí dost česky, zjistil průzkum

V mateřských školách je nárůst o 15 procent, v základních školách o tři procenta. Poklesla výuka češtiny, děti si přitom podle výzkumníků jazyk dostatečně neosvojily.

Vyplynulo to z průzkumu společnosti PAQ Research, která ho udělala spolu se Sociologickým ústavem AV ČR na přelomu října a listopadu. Výsledky šetření byly zveřejněny ve středu.

Více než polovina nemá organizovanou výuku češtiny

Zhruba pětina dětí ukrajinských uprchlíků ve středních školách dál kombinuje českou a online ukrajinskou výuku. Středoškoláků, kteří studují jen ukrajinskou školu, je v letošním školním roce 18 procent, na konci minulého školního roku to bylo 33 procent. Reálná školní docházka dětí bude podle expertů zřejmě mírně nižší na všech stupních, protože vzorek nepokrývá uprchlíky příchozí v letošním roce a mladistvé, kteří přišli bez doprovodu.

Výrazně podle výzkumníků poklesla organizovaná výuka češtiny ve škole či kurzech. Češtinu jako druhý jazyk má ve škole aktuálně 40 procent dětí ve věku šest až 17 let, zatímco v červnu to bylo 61 procent. Celkem 53 procent dětí nemá žádnou organizovanou výuku češtiny, v červnu letošního roku to bylo 32 procent dětí.

„Nedá se přitom říct, že by si ukrajinské děti již češtinu plně osvojily a dále se učit česky by už nepotřebovaly,“ upozornila socioložka Kateřina Šafářová.

Asi třetina dětí, které se neučí v základní škole česky, má podle rodičů nízkou jazykovou úroveň. V běžných situacích se domluví 64 procent dětí ve věku od šesti do 14 let. Zhruba pětina dětí ve věku šest až 14 let se domluví podle rodičů plynně. Podle výzkumníků se jedná o velký nárůst od března letošního roku, kdy to bylo šest procent.

Výrazné rozdíly ale zůstávají mezi chlapci a dívkami v základních školách, 15 procent chlapců v tomto věku nemá žádné nebo má minimální znalosti češtiny, u dívek ve stejném věku je to sedm procent.

Postupné začleňování do kolektivu

Čeština se zlepšuje především u žáků základních škol a středoškoláků, nejmenší znalost i zlepšení v úrovni češtiny mají předškolní děti. Víc než polovina rodin chce podle výzkumníků v Česku zůstat, i proto by se podle nich mělo na výuku jazyka dbát.

Zhruba polovina dětí není podle rodičů dobře začleněná do kolektivu českých dětí. Podíl začleněných dětí podle expertů roste, ale pomalu. Přibylo dětí, které se účastní volnočasových aktivit, je do nich zapojeno 54 procent dětí ve věku od čtyř let.

Zároveň se zmenšila o 12 procent skupina dětí, které nemají volnočasové aktivity, ačkoliv o ně mají zájem.

