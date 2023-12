Většina ukrajinských uprchlíků žije v Česku v chudobě

Právě zde se definuje hranice příjmové chudoby: například v domácnosti se dvěma dospělými a jedním dítětem do dvanácti let je tato hranice na částce 31 700 korun. Pokud se započítává i příspěvek na bydlení, ocitá se na hranici chudoby 57 procent ukrajinských domácností.

Podle analýzy se i tak většině uprchlíků i přes pokles státní podpory daří vydělávat víc než dříve. Ubytování si nyní platí 79 procent utečenců (v červnu to bylo 26 procent). V humanitárním bydlení, což jsou např. státem vlastněné ubytovny, mohou dnes bydlet jen děti do 18 let, studenti do 26 let, osoby pečující o malé děti či senioři. Bezplatné ubytování má dnes jen pětina ukrajinských běženců.