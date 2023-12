Střední školství se má v dalších letech změnit, vláda schválila strategii

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2023–2027, který připravilo ministerstvo školství a již zveřejnilo na webu , je koncepčním plánem pro modernizaci školství na následující čtyři roky, který navazuje na Strategii 2030+. Dokument nyní putuje do obou komor parlamentu.

Podíl všeobecného a odborného vzdělávání by měl být vyvážený. Na odborných školách by se měla prohloubit spolupráce se zaměstnavateli a mělo by se zlepšit praktické vyučování. Mezi školy, které zajišťují všeobecné vzdělání, patří např. gymnázia a lycea.