Raketou na Mars? Ano, třeba jadernou

Jaderné tepelné rakety, které by mohly dopravit astronauty na Mars v rekordně krátké době, chce vyvinout a vyzkoušet americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) spolu s vládní Agenturou pro pokročilé obranné výzkumné projekty (DARPA). Podle webu The Washington Examiner (WE) oznámila společný plán NASA.

Článek „S pomocí této technologie by astronauti mohli cestovat do vesmíru a zpět rychleji než kdykoli předtím – což je významná schopnost pro přípravu misí s (lidskou) posádkou na Mars," sdělil šéf NASA Bill Nelson. První test už za čtyři roky „Schopnost dosáhnout skokového pokroku v kosmických technologiích prostřednictvím programu jaderných raket DRACO bude mít zásadní význam pro efektivnější a rychlejší dopravu materiálu na Měsíc a případně i lidí na Mars," tvrdila ředitelka agentury DARPA Stefanie Tompkinsová. DRACO je zkratka pro sousloví Demonstrační raketa pro hbité operace za Měsícem. Podle WE i podle britského listu The Guardian chtějí Američané vyvinout jadernou tepelnou raketu. V ní se teplo získané z jaderné reakce používá k zahřátí kapalného vodíku na vysokou teplotu. Vodík pak prudce expanduje raketovou tryskou ven a vytváří tah potřebný k tak dlouhému letu. Pouť dlouhá sedm měsíců Odhaduje se, že jaderné tepelné rakety by mohly mít třikrát až čtyřikrát větší výkon než dosavadní zařízení na chemický pohon. Při použití současné technologie by cesta na Mars trvala podle NASA asi sedm měsíců. Údaje o tom, jak by cestu urychlila jaderná raketa, však americká agentura nepředložila. NASA má v rámci společného projektu vyvinout motor rakety a DARPA dostane na starost vývoj kosmické lodi. První testy s novým strojem jsou plánovány na rok 2027. Rakety na jaderný pohon by měly nejen výrazně zkrátit dobu potřebnou pro dopravu astronautů na Mars. Měly by také být schopny nést více užitného materiálu, zejména lepší komunikační a přístrojové vybavení. „Zkrácení doby letu je klíčovým prvkem pro lidské mise na Mars, protože delší cesty vyžadují více zásob a robustnější systémy. Použití rakety na jaderný pohon umožňuje zkrátit dobu letu a snížit riziko pro astronauty," soudí podle listu The Guardian NASA.