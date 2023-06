Poslední start rakety Ariane 5 byl odložen na neurčito

Poslední let pod označením VA261 měl na oběžnou dráhu vynést dva náklady: německý experimentální komunikační satelit Heinrich Hertz a francouzskou komunikační družici Syracuse 4b. Ty nyní čekají na další start v montážní budově.

Poslední let bude představovat 117. misi rakety Ariane 5, které začaly létat do vesmíru v roce 1996. Od té doby dostaly do kosmu např. sondu Rosetta, která zkoumala kometu Čurjumov-Gerasimenko, satelity evropského navigačního systému Galileo či vesmírný teleskop Jamese Webba.