ESA úspěšně otestovala raketu Ariane 6. Nasadit ji chce do konce roku

Evropská kosmická agentura (ESA) úspěšně otestovala raketové motory nosné rakety Ariane 6. Nosič nové generace hodlá nasadit co nejdříve, podle agentury Reuters jej chce uvést do provozu do konce letošního roku. Na tiskové konferenci to v pondělí uvedli ředitel ESA Josef Aschbacher a šéf vesmírné dopravy ESA Daniel Neuenschwander.

Foto: Profimedia.cz Ariane 6 na snímku z loňského roku