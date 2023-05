Do dvou let na orbitě? Španělsko má ve středu otestovat novou raketu

Španělsko by mělo tento týden, ideálně ve středu 31. května, otestovat raketu Miura-1. Ta je sice zatím suborbitální, ale do dvou let by ji mohla následovat raketa schopná vynést až na oběžnou dráhu asi 500 kg nákladu. Raketu vyvinula španělská soukromá firma PLD Space, která tento měsíc již úspěšně provedla zážehové zkoušky.

Foto: Profimedia.cz Španělská suborbitální raketa Miura-1

Článek „Termín startu výškové rakety Miura-1 je 31. květen v 10:00 SELČ," sdělil Novinkám odborník na kosmonautiku Michal Václavík z České kosmické kanceláře a pražského ČVUT. Miura-1 už je připravena ve středisku Cedea v provincii Huelva v jihošpanělské Andalusii a její start nyní závisí na počasí. Mladá firma „Už jen mít ji na rampě je úspěch. Klíčové ale bude, když odstartuje a budeme moci technologii dál využít," nechal se podle španělského listu El País slyšet Ezequiel Sánchez z firmy PLD Space, kterou v roce 2011 založili tři mladí nadšenci ve městě Elche na jihovýchodě Španělska. Aktuálně má společnost podle deníku asi 120 zaměstnanců, jejichž průměrný věk je 35 let. V souvislosti s vývojem větší rakety by se měl podle Sáncheze počet zaměstnanců zvýšit. Suborbitální raketa je ta, která sice nedosáhne oběžné dráhy, ale překoná nebo se přiblíží hranici vesmíru. Raketa Miura-1 je 12 metrů dlouhá a v průměru má 70 centimetrů. Cílem nadcházejícího startu je otestovat technologii pro vývoj větší rakety Miura-5, která má být asi 34 metrů dlouhá a schopná vynést na oběžnou dráhu náklad asi 500 kilogramů. Firma plánuje, že větší raketu by do vesmíru mohla poslat už v roce 2025. „Z každé vteřiny, co Miura-1 poletí, získáme data pro vývoj Miury-5," řekl spoluzakladatel firmy PLD Space Raúl Torres.